Ruth Moschner: Das war ihr bisher schönstes Weihnachtsgeschenk

Haben Sie Ihre Weihnachtsgeschenke schon alle besorgt?

Moschner: Ich war neulich mit einer Freundin in Erfurt. Wir hatten uns schon so lange nicht gesehen. Sie wohnt in Frankfurt, ich in Berlin und Erfurt liegt nicht nur exakt in der Mitte, sondern ist ja auch noch eine zauberhafte Stadt. Es war herrlich. Besonders mochte ich, dass in nahezu jedem Hinterhof ein kleiner Weihnachtsmarkt aufgebaut war. Und wir haben einen tollen Laden entdeckt, wo ich tatsächlich einiges an kleinen Geschenken gefunden habe. Es geht bei mir an Weihnachten ja nie um Riesengeschenke, sondern eher um die kleinen Gesten, die von Herzen kommen. Danke zu sagen für die gemeinsame Zeit. Und ich mache ja immer Pralinen selbst und verschenke sie. Das mache ich allerdings erst nächste Woche.