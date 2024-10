Ryan Reynolds und Rob McElhenney steigen in Bier-Unternehmen ein

Weiter betonten Reynolds und McElhenney die «Intelligenz, Güte und Hingabe» der Allyns. «Sie sind genau die Art von Partnern, die wir für dieses grossartige Vorhaben brauchen werden», führten sie aus. Eric Allyn, Manager des Büros der Allyn–Familie, wiederum nannte die Zusammenarbeit ein «Mittel, um in einen Weltklasse–Fussballverein und vor allem in die gastfreundliche Gemeinde Wrexham zu investieren». Der Fussballclub Wrexham AFC bekam 2022 seine eigene Serie «Welcome to Wrexham». Mittlerweile begleitet sie das Team aus der EFL League One bereits über drei Saisons.