Ryan Reynolds würde gerne die Oscars moderieren

«Es wäre ein Traum»

Und ganz unmöglich scheint dieser Traum Reynolds auch nicht zu sein: Immerhin haben er und Jackman bereits ihr gemeinsames Moderationstalent unter Beweis gestellt. Im vergangenen Sommer moderierte das Duo die ABC–Talkshow des ehemaligen Oscar–Moderators Jimmy Kimmel (56), als dieser im Urlaub war. «Es wäre ein Traum, es eines Tages zu tun», gesteht Reynolds im Podcast auch auf die Frage, ob er sich die Moderation der Oscars vorstellen könne. Doch aktuell ständen Jackman und er dafür nicht zur Verfügung, so Reynolds weiter. Derzeit würde er an einem Film für Jackman, Filmregisseur Shawn Levy (56) und sich selbst schreiben, der nichts mit dem Marvel–Universum zu tun habe und seine Zeit in Anspruch nehme.