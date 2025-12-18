SAG-AFTRA ehrt Harrison Ford für sein Lebenswerk

Harrison Fords Lebenswerk wird nächstes Jahr mit dem SAG–AFTRA Life Achievement Award geehrt, wie das Branchenblatt «Deadline» berichtet. Die Auszeichnung wird im Rahmen der 32. The Actor Awards, ehemals SAG Awards, verliehen. Der Preis würdigt Schauspieler, die mit ihrem Lebenswerk «die höchsten Ideale des Schauspielerberufs» verkörpern. Die Preisverleihung findet am Sonntag, dem 1. März 2026, im Shrine Auditorium & Expo Hall statt und wird live auf Netflix übertragen.