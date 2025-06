Saisonstart «Immer wieder sonntags»: Stefan Mross ist zurück

Daniel & Patrice Aminati, Inka Bause und weitere prominente Gäste

Laut den Sender–Informationen werden in diesem Jahr mehr als 120 Künstlerinnen und Künstler in der Show auftreten. Die erste Folge am 15. Juni wartet bereits mit hochkarätigen Gästen auf: Hansi Hinterseer, Peggy March & Oli P., Ronja Forcher, Claudia Jung, Eloy de Jong sowie Marina Marx, Linda Hesse und Brennholz sind angekündigt. Ein besonderes Highlight dürfte der Auftritt von Daniel und Patrice Aminati in der Auftaktshow werden. Das Ehepaar kämpft seit über zwei Jahren gegen ihre Krebserkrankung, «Krebsstadium 4, nicht mehr heilbar», wie Patrice im Mai in einem Interview mit «Die Zeit» erklärte. Doch sie sind auch Eltern einer kleinen Tochter, haben eine Modelinie gegründet und machen zusammen Musik.