Salma Hayek begeistert in einem Ombré-Kleid mit Mega-Ausschnitt

Hollywood-Star Salma Hayek (56) weiss ihre Kurven perfekt in Szene zu setzen. Zur LACMA Art + Film Gala in Los Angeles erschien die Schauspielerin in einem Ombré-Kleid, das von einem dunklen Grün in ein sanftes Rosé-Gold überging. Blickfang der bodenlangen Robe war der tiefe Ausschnitt, der das Dekolleté der 56-Jährigen perfekt in Szene setzte.