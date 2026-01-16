Salman Rushdie: Doku über Messerattacke startet in Sundance

Weltpremiere auf dem Sundance Film Festival

Mit der Publikation seines autobiografischen Werkes «Knife. Gedanken nach einem Mordversuch» im Jahr 2024 hatte Rushdie nach eigener Aussage eigentlich mit der Geschichte abgeschlossen – bis der Dokumentarfilmer Gibney auf das Ehepaar zutrat und vorschlug, die Menschen sehen zu lassen, was der Autor wirklich durchgemacht hat. Rushdies Ehefrau versorgte Gibney zu diesem Zweck mit privaten Smartphone–Aufnahmen, die teilweise in den ersten Momenten seiner Behandlung im Krankenhaus entstanden sind.