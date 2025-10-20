Sam Dylan und Kate Merlan: Das letzte Duo für «Die Abrechnung»

Streit nach Äusserungen im Dschungelcamp

Dabei waren die beiden Reality–Stars, die beide in der RTLzwei–Sendung «Kampf der Realitystars» zu sehen waren, früher gut befreundet. Ihre Freundschaft ging sogar so weit, dass Sam Dylan zeitweise darüber nachdachte, Kate Merlan als Leihmutter für sein Kind zu gewinnen. Später distanzierte er sich jedoch von der Idee – und begründete das öffentlich im Dschungelcamp mit Merlans angeblich mangelnder «Gebildetheit».