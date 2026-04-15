Sam gegen Georgina: Alte Konflikte beim «Kampf der RealityAllstars»

Nach dem «Showdown der Dschungellegenden» bei «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» im Jahr 2024 setzt nun auch «Kampf der Realitystars» auf ein Allstar–Prinzip. Bei «Kampf der RealityAllstars» (mittwochs und sonntags, 20:15 Uhr bei RTLzwei, auch bei RTL+) treten ausschliesslich Kandidatinnen und Kandidaten an, die bereits einmal in Thailand «Schiffbruch am Traumstrand» erlitten haben. Das bedeutet: Durch gemeinsame Vorgeschichten vor und hinter der Kamera entsteht noch mehr Konfliktpotential als ohnehin. Ausserdem weiss jeder, was auf ihn zukommt. Sollte man zumindest meinen.