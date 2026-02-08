Samira Yavuz als Dschungelkönigin? Ihr Ex Serkan wünscht ihr die Krone

Serkan Yavuz (32) drückt seiner Noch–Ehefrau Samira Yavuz (32) an diesem Sonntagabend die Daumen. Sie steht gemeinsam mit dem umstrittenen Kandidaten Gil Ofarim (43) und TV–Star Hubert Fella (58) im RTL–Dschungelcamp–Finale (auch bei RTL+).
Yavuz, der selbst schon Realityshows gewonnen hat, «gönnt ihr dieses Gefühl, dass sie diesen Sieg und dieses Gefühl bekommt von dem Sieg», erklärt er in einer Instagram–Story. Er appelliert an seine rund 331.000 Follower: «Lasst uns den letzten Tag nochmal richtig in die Tasten hauen.» Der «grosse Traum» von Samira soll erfüllt werden. «Wir haben es in der Hand.» Jede Stimme beim Voting bringe sie der Krone näher.
Für Samira Yavuz kam es im Dschungelcamp zu einem heiklen Aufeinandertreffen. Denn auch Eva Benetatou (33) war Teil der 19. Staffel. Yavuz' Ehe scheiterte unter anderem, weil ihr Noch–Ehemann eine Affäre mit der einstigen «Bachelor»–Kandidatin hatte. Im Februar 2025 hatte Samira die Trennung von Serkan bekannt gegeben. Als Grund nannte sie «mehrere Vertrauensbrüche» von Seiten ihres Partners, den sie 2021 bei «Bachelor in Paradise» kennengelernt hatte und mit dem sie zwei Kinder hat. Reality–Kollegin Eva Benetatou gestand später einen einmaligen Seitensprung mit Serkan. Im Camp kam es zu einer Aussprache zwischen den beiden Frauen, die jedoch zu keinem wirklichen versöhnlichen Ende führte. Benetatou verliess das Camp auf dem achten Platz.
Erfüllt sie sich seinen Traum?
Serkan Yavuz hat nie einen Hehl daraus gemacht, wie sehr er sich eine Dschungelcamp–Teilnahme wünscht. «Das war ja sein grösster Traum», bestätigte Samira vor dem Camp–Einzug gegenüber RTL. Ihr Ex habe «im Showbusiness drauf hingeackert, von Show zu Show». Und dann komme sie und mache das einfach so.
In seinem Podcast hatte Serkan Yavuz bereits betont, dass er sich den Sieg für Samira wünscht. «Wer wäre ich, dass ich dieser Frau jetzt das nicht gönnen würde? Wenn sie diese 100.000 gewinnt, die Dschungelkrone mit nach Hause nimmt, wird ja auch hoffentlich ihre Karriere fortlaufen, und das ist für unsere Kinder und die Zukunft unserer Kinder als Absicherung natürlich goldwert.»