Samira Yavuz bringt brisantes Kissen gegen Eva Benetatou ins Camp

Heute Abend ist es endlich so weit: Das Dschungelcamp 2026 öffnet seine Pforten. Für die Stars beginnt jetzt die Reise ins Ungewisse, weg von Luxus und Social Media, hinein ins Lager zwischen Spinnen und Schlangen. Zwei Luxusartikel gewährt RTL aber jedem Bewohner: Während sich die meisten Camper praktische Dinge wählen, hat eine Kandidatin bereits eine emotionale Zeitbombe im Handgepäck.