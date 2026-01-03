Samira Yavuz hat den Kontakt zu Noch-Ehemann Serkan abgebrochen

Kurz vor dem Start des Dschungelcamps am 23. Januar bei RTL kommt für Samira Yavuz eine weitere Belastung hinzu: Im australischen Busch trifft sie auf Eva Benetatou (33) – die Frau, mit der Serkan sie betrogen hatte. «Sie ist eine Person, mit der ich wenig Lust habe, umzugehen», so Yavuz – sie wolle im Dschungel aber das Gespräch mit ihr eingehen und ihr die Meinung sagen.