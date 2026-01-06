Samira Yavuz: «Playboy»-Bilder als Statement an ihren Ex

Im Dschungel trifft sie auf die Affäre ihres Mannes

Besondere Brisanz bekommt die Geschichte durch die Teilnehmerliste des Dschungelcamps: Ausgerechnet Eva Benetatou wird ebenfalls in die australische Wildnis einziehen. Gegenüber «Bild» erklärte sie, der Affäre ihres Ex «mit Haltung, Klasse und Stil» begegnen zu wollen. «Da sie sich im realen Leben mir gegenüber sehr ausweichend verhalten hat, bin ich gespannt, wie sie mir im Camp gegenübertreten will.» Eva Benetatou behaupte zudem fälschlicherweise, Samira habe ihren Namen öffentlich gemacht. «Das stimmt nicht – und das hätte ich auch niemals getan. Ist ja nicht so, als wäre sie die einzige gewesen.»