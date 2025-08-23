Samuel Koch verabschiedet sich von Instagram.

Beruflicher Genickbruch?

Koch bedankt sich unter seinen 71.000 Followern auch bei denen, die «auf diesem Kanal den Mut hatten, ihm von ihrem Leid zu erzählen». So habe er selbst erfahren dürfen, was es heisst «am Leben zu sein». Beruflich könnte der Rückzug aus den sozialen Medien einen Genickbruch für die Arbeit eines Schauspielers bedeuten, so Koch. «Aber aus eigener Erfahrung weiss ich: Ein Genickbruch ist auch nicht immer zum Tode.»