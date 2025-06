Samuel L. Jackson trifft auf Sly Stallone: Spin-off für «Tulsa King»?

Das ist die neue Serie «NOLA King»

Samuel L. Jackson soll sich derzeit in Gesprächen über die Hauptrolle in dem Spin–off befinden, wie unter anderem das Branchenmagazin «The Hollywood Reporter» berichtet. Geplant sei, dass die Figur des Stars zunächst in einer Gastrolle in der dritten «Tulsa King»–Staffel vorgestellt wird, bevor sie eine eigene Serie bekommt.



Die Kollegen von «Deadline» schreiben, dass der Ableger den Titel «NOLA King» trägt – und damit in der Region um New Orleans spielen würde. Für die Drehbücher wird demzufolge Dave Erickson verantwortlich sein, der unter anderem an «Sons of Anarchy» und «Mayor of Kingstown» gearbeitet hat.