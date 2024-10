Sandra Borgmann - die eiskalte Anwältin aus «Tatort: Dein gutes Recht»

Im Jahr 2000 gab sie als weibliche Hauptfigur in dem Skinhead–Drama «Oi! Warning» ihr vielbeachtetes Kino–Debüt, dem noch zahlreiche weitere Rollen in Filmen wie «Der Baader Meinhof Komplex (2008), »Transpapa« (2008) oder Sönke Wortmanns (65) »Sommerfest« (2017) folgen sollten. Dem Fernsehpublikum blieb sie weiterhin mit Rollen in Serien wie »Morden im Norden«, »Liebe am Fjord« oder »Der König von Palma« erhalten, auch in dem Netflix–Serienhit »Dark" (2017–2020) spielte sie eine prominente Rolle.