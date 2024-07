Sandra Bullock: Fakten über den Hollywoodstar mit deutschen Wurzeln

Woher kommen ihre deutschen Wurzeln?

Tatsächlich kann Sandra Annette Bullock, so ihr vollständiger Name, neben Englisch auch fliessend Deutsch sprechen. Warum? Ihr Mutter Helga war eine deutsche Opernsängerin. Bullock verbrachte den Grossteil ihrer Kindheit in Nürnberg und besass bis zu ihrem 18. Lebensjahr neben der US–amerikanischen auch die deutsche Staatsangehörigkeit. 2009 beantragte sie einen deutschen Pass. Das Sprachtalent hat ihr nicht nur in ihrer Karriere, sondern auch in ihrem Privatleben geholfen, eine tiefere Verbindung zu ihrer deutschsprachigen Familie und Kultur zu pflegen. Bis heute besucht sie regelmässig ihre deutschsprachige Familie, die teilweise auch in Salzburg und Wien lebt. Fun Fact: Ihre Kinder «hassen» es, wenn sie Deutsch spricht, erzählte Bullock vor zwei Jahren im Interview mit Hitradio Ö3. Denn sie sei dann immer so «autoritär».