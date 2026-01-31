«Sanford and Son»-Star Demond Wilson gestorben

Wilson war nicht nur Schauspieler, sondern diente auch kurze Zeit in der US–Armee während des Vietnamkriegs, wo er verwundet wurde. Sein Glaube spielte eine zentrale Rolle in seinem Leben: 1984 wurde er zum Pfarrer geweiht. Zehn Jahre zuvor gab er dem Model Cicely Johnston das Jawort. Das Paar bekam sechs Kinder.