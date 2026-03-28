Sanfter Übergang: So meistert man die Zeitumstellung am Sonntag

Der Sommer ist im Anmarsch – zumindest auf der Uhr. Mit der Zeitumstellung am 29. März beginnt die Sommerzeit. In der Nacht zum Sonntag werden die Uhren um 2 Uhr eine Stunde vorgestellt, abends bleibt es dann länger hell. Doch die fehlende Stunde Schlaf macht sich bei vielen Menschen bemerkbar, weil sie die innere Uhr durcheinanderbringt. Laut einer Umfrage hat jeder Vierte Probleme, sich an die Sommerzeit zu gewöhnen. Diese Tipps können helfen.