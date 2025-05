Sänger von The Kooks: Das hält Luke Pritchard von der Oasis-Reunion

Es gab Abschiede und Veränderungen in der Band. Wie hat das die Gruppe verändert?

Pritchard: Es war wirklich schmerzhaft. In der ersten Konstellation mit Paul und Max herrschte so viel gute Chemie, die hört man auf den ersten beiden Alben. Aber das Leben in einer Band, die viel reist, ist nicht für jeden etwas. Ich habe immer noch zu beiden ein gutes persönliches Verhältnis. Seither haben wir so viele Leute in der Band gehabt. Ich glaube, jetzt sind wir am ruhigsten und musikalisch sehr gut aufeinander eingespielt. Es ist wahrscheinlich die beste Besetzung, die es seit den Anfängen gab. Alexis ist immer noch der Neue, obwohl er schon seit zehn Jahren dabei ist (lacht). Er ist unser Ronnie Wood. Jon gehört mittlerweile seit ein paar Jahren dazu, er hat dem neuen Album sehr viel Leben eingehaucht. Es fühlt sich also wirklich an wie eine Band, es ist eine Band, auch wenn Hugh und ich sie gegründet haben. Wir sind der Kern, solange es uns beide gibt, gibt es The Kooks. Möge diese Version der Band noch lange bestehen. Wir haben schliesslich gerade die beste Platte seit dem ersten Album gemacht. So fühlt es sich zumindest an.