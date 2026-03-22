Sängerin Chappell Roan reagiert auf Vorwürfe von Fussballer Jorginho

Chappell Roan (28) hat am Sonntag auf die Kritik von Fussballprofi Jorginho (34), ihr Sicherheitsteam habe seine Tochter nach einem Vorfall in einem Hotel in Brasilien in Tränen aufgelöst zurückgelassen, reagiert.
In ihrer Instagram–Story erklärte sie, niemand habe sie belästigt. «Ich habe den Sicherheitsmann nicht gebeten, mit dieser Mutter und ihrem Kind zu sprechen... sie kamen nicht auf mich zu... sie taten nichts.» Weiter betonte sie: «Es ist unfair von den Sicherheitskräften, jemandem keine guten Absichten zu unterstellen, wenn sie keinen Grund dazu haben, weil ja gar keine Massnahmen ergriffen wurden.» Der betreffende Wachmann habe auch nicht zu ihrem persönlichen Sicherheitsdienst gehört. Und sie stellte klar: «Ich hasse keine Menschen, die Fans meiner Musik sind. Ich hasse keine Kinder. Das ist doch verrückt. Es tut mir leid für die Mutter und das Kind, dass jemand so etwas angenommen hat... und wenn sie sich unwohl gefühlt haben, macht mich das wirklich traurig.»
«Meine Tochter war extrem erschüttert und weinte viel»
Der italienische Nationalspieler Jorginho, der auch die brasilianische Staatsbürgerschaft besitzt und derzeit für Flamengo Rio de Janeiro spielt, hatte am Samstag ein langes Statement in seiner Instagram–Story geteilt. Darin behauptete er, seine Familie habe während des Frühstücks in einem Hotel in Sao Paulo eine «erschütternde Situation» mit einem Sicherheitsmann der Sängerin erlitten. Seine Tochter sei ein grosser Fan von Chappell Roan und habe ein Schild gebastelt, das sie zum Lollapalooza–Musikfestival in Sao Paulo mitnehmen wolle, wo die Sängerin auftrat. Der 34–Jährige nannte nicht den Namen des Mädchens, bezog sich aber laut verschiedener Medienberichte offenbar auf die elfjährige Ada Law, die aus einer früheren Beziehung seiner Frau Catherine Harding mit dem Schauspieler Jude Law (53) stammt.
Er schilderte, dass seine Tochter den Star beim Frühstück an einem nahegelegenen Tisch erkannt, an ihr vorbeigegangen sei und sie angelächelt habe. Ohne etwas zu sagen oder zu fragen, sei sie wieder zu ihrem Platz zurückgekehrt. «Was dann geschah, war völlig unverhältnismässig», schrieb er. Ein «grosser Sicherheitsbeamter» habe dann seine Frau und seine Tochter in «äusserst aggressiven Ton» angesprochen. «Er sagte, sie solle nicht zulassen, dass meine Tochter andere Leute ‹respektlos› behandle oder ‹belästige›. [...] Er sagte sogar, er würde eine Beschwerde gegen sie beim Hotel einreichen, während meine elfjährige Tochter weinend daneben sass. Meine Tochter war extrem erschüttert und weinte viel.»
Es sei «traurig, eine solche Behandlung von denen zu sehen, die die Bedeutung der Fans eigentlich verstehen sollten. Schliesslich sind sie es, die all das aufgebaut haben» und er hoffe, «dass dies als Anlass zur Besinnung dient. Niemand sollte so etwas durchmachen müssen, schon garnicht ein Kind». Zum Schluss richtete Jorginho noch eine direkte Botschaft an Chappell Roan: «Ohne Fans wärst du nichts. Und an die Fans: Sie verdient eure Liebe nicht.»