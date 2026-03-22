Sängerin Chappell Roan reagiert auf Vorwürfe von Fussballer Jorginho

In ihrer Instagram–Story erklärte sie, niemand habe sie belästigt. «Ich habe den Sicherheitsmann nicht gebeten, mit dieser Mutter und ihrem Kind zu sprechen... sie kamen nicht auf mich zu... sie taten nichts.» Weiter betonte sie: «Es ist unfair von den Sicherheitskräften, jemandem keine guten Absichten zu unterstellen, wenn sie keinen Grund dazu haben, weil ja gar keine Massnahmen ergriffen wurden.» Der betreffende Wachmann habe auch nicht zu ihrem persönlichen Sicherheitsdienst gehört. Und sie stellte klar: «Ich hasse keine Menschen, die Fans meiner Musik sind. Ich hasse keine Kinder. Das ist doch verrückt. Es tut mir leid für die Mutter und das Kind, dass jemand so etwas angenommen hat... und wenn sie sich unwohl gefühlt haben, macht mich das wirklich traurig.»