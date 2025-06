Sängerin Kacey Musgraves bricht sich Rippe in Mexiko

Der Unfall ereignete sich am Mittwochabend während eines Regenschauers, wie Musgraves ihren Fans via Instagram–Story mitteilte. «Ich bin in Mexiko mit einer verdammten gebrochenen Rippe», schrieb die Sängerin zu einem Röntgenbild ihres Brustkorbs. Dazu erklärte sie den dramatischen Hergang: «Es regnete am Mittwochabend und ich rannte los, um Handtücher zu holen, als ich einen extrem harten Sturz auf sehr glatten Fliesen hatte, die ich nicht gesehen habe.»