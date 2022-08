Sängerin Sarajane: Vergleiche unter Müttern «machen so viel Druck»

Wenn Sie Prioritäten setzen oder ein Vorbild sein wollen, achten Sie zuerst auf Selbstliebe. Warum ist Ihnen das wichtig?

Sarajane: Ich möchte vorleben, dass man okay ist, so wie man ist. Das ist das Tolle an Babys, sie machen nur Arbeit und man liebt sie trotzdem. Im Englischen heisst es auch humanbeing and not humandoing. (Redewendung, im Deutschen etwa: Man ist wertvoll, weil man existiert und nicht, weil man etwas Bestimmtes tut, Anm. d. Red.) Wenn ich das sage, dann kann ich aber nicht gleichzeitig an mir selbst herumnörgeln: «Oh, wie dumm ich bin, weil ich das oder jenes vergessen habe» oder «Bitte mach kein Foto von mir so wie ich gerade aussehe». Ich glaube, der innere Monolog ist etwas, was Kinder aufschnappen. Wenn auch unterbewusst. Es ist wichtig, dass wir alle mehr wir selbst sind, statt so sein zu wollen wie jemand anders. Nur dann können wir aus dem Vollen schöpfen!