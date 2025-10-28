Sängerin Sia liefert sich Sorgerechtskampf mit Noch-Ehemann

Sia weist die Anschuldigungen zurück und erklärt, dass Summi «immer in meiner primären Obhut und meinem Sorgerecht war». Bernad habe das Kind nie länger als zwei Stunden am Stück und stets nur unter Aufsicht gesehen – seit Beginn einer strafrechtlichen Untersuchung gegen ihn wegen des Verdachts auf Besitz von Kinderpornografie. Obwohl die Ermittlungen eingestellt wurden und ergebnislos geblieben seien, habe sie weiterhin Bedenken, ihren Sohn unbeaufsichtigt bei ihm zu lassen. Bernad wies die Vorwürfe zurück und behauptete, Sia habe die belastende Festplatte selbst platziert, um seinen Kontakt zu seinem Sohn zu begrenzen.