Sängerin Stefanie Hertel trauert um ihre Schwägerin

Stefanie Hertel (45) trauert um ihre Schwägerin. Wie die «Bild»–Zeitung berichtete, starb Ines Hertel mit nur 51 Jahren an einer Krebserkrankung. Die Frau von Andreas Hertel, dem Bruder der Schlagersängerin, sei im Kreis der Familie beigesetzt worden. «Ines war ein herzensguter Mensch, immer für andere da und hat sich selbst in den Hintergrund gestellt», erinnerte Stefanie Hertel an sie.