Santiano steigt mit neuem Album auf Platz eins der Charts ein

Die Erfolgsserie geht weiter: Santiano haben erneut die Spitze der Offiziellen Deutschen Charts erobert. Mit ihrem neuen Album «Da braut sich was zusammen» feiert die Formation aus Schleswig–Holstein ihr neuntes Nummer–eins–Album, wie GfK Entertainment mitteilt.
Die Begeisterung bei den Musikern ist gross. «Eureka!!! Es ist wieder vollbracht. Die neunte Nummer 1 ist da! Wir sind überwältigt und freuen uns wirklich sehr», jubeln Santiano und danken ihren Fans: «Wir für euch und ihr für uns! Zack Ahoi!»
Bereits mit ihrem Debütalbum «Bis ans Ende der Welt» katapultierten sich Santiano 2012 an die Chart–Spitze. Und dort landeten bisher alle Alben der Band rund um Björn Both und Hans–Timm «Timsen» Hinrichsen. Die Shanty–Rocker mischen in ihren hymnischen Songs Elemente von Seemannsliedern, Irish Folk, Pop und Rock – eine Kombination, die den Hörern offenbar gefällt.
Taylor Swift wie immer vorne dabei
Auf Platz zwei der Album–Charts klettert diese Woche die alt bekannte Chartstürmerin Taylor Swift mit ihrem Album «The Life Of A Showgirl» von Platz fünf. Rang drei sichert sich Bruce Springsteen mit einem Re–Issue seines Albums «Nebraska» von 1982, das derzeit Gegenstand eines neuen Kinofilms über den US–Rocker ist. Der Soundtrack zum Netflix–Film «KPop Demon Hunters» steigt um zwei Plätze auf Platz vier. Der deutsche Rapper Kontra K macht gleich neun Positionen wett: «Augen träumen Herzen sehen» wandert von der 14 auf die Fünf nach oben.
In den Single–Charts behält Swift mit «The Fate Of Ophelia» aus dem aktuellen Album die Führung. Dahinter folgen ebenfalls unverändert «Golden» vom «KPop Demon Hunters»–Cast auf Platz zwei und «Ordinary» von Alex Warren auf drei. «No Broke Boys» von Disco Lines & Tinashe liegt nach Platz sieben in der Vorwoche jetzt auf der Vier. Neu auf Platz fünf steigt «Bleib stark» von den beiden Rappern Aymen und Amo unter ihrem Kollaborations–Namen Aymo neu ein.