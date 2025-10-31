Santiano steigt mit neuem Album auf Platz eins der Charts ein

Taylor Swift wie immer vorne dabei

Auf Platz zwei der Album–Charts klettert diese Woche die alt bekannte Chartstürmerin Taylor Swift mit ihrem Album «The Life Of A Showgirl» von Platz fünf. Rang drei sichert sich Bruce Springsteen mit einem Re–Issue seines Albums «Nebraska» von 1982, das derzeit Gegenstand eines neuen Kinofilms über den US–Rocker ist. Der Soundtrack zum Netflix–Film «KPop Demon Hunters» steigt um zwei Plätze auf Platz vier. Der deutsche Rapper Kontra K macht gleich neun Positionen wett: «Augen träumen Herzen sehen» wandert von der 14 auf die Fünf nach oben.