Sara Kulka: Darum will sie sich nicht scheiden lassen

Es gebe «mehrere Faktoren», weshalb eine Scheidung für sie in nächster Zukunft nicht infrage komme, auch wenn sie längst mit ihren Kindern aus dem Familienhaus ausgezogen und einen Neustart in einer eigenen Wohnung gewagt hat. So könne eine Scheidung «Streit, Stress, Kosten und Nerven» bedeuten. Sara Kulka befürchtet auch, dass ihre Töchter dann womöglich «in irgendwelche Sachen involviert» würden, auch wenn sie und ihr Ex–Partner in dieser Sache eigentlich ganz vernünftig seien.