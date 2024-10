Sarah Connor: Aufsehenerregender Protest für Orca-Wale

«Hört endlich auf, Tickets für Meereszoos zu verkaufen, in denen Orcas gefangen gehalten werden!!! Das ist so was von out!!!», schreibt Connor in einer Story ihres offiziellen Instagram–Accounts kurz vor ihrer Protestaktion. Die Organisation PETA zitiert ebenfalls Connor, die sagt: «Das schreckliche Leid von Orcas und anderen Delfinen in Meereszoos muss endlich beendet werden! Es ist unglaublich und völlig aus der Zeit gefallen, dass TUI diese albtraumhaften Gefängnisse für Meeressäuger noch immer unterstützt.»