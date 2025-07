Sarah Connor: Liebeserklärung an ihren Ehemann

Sorge um ihren Beziehungsstatus unbegründet

Um ihre Ehe hatten sich Fans zuletzt Sorgen gemacht, weil Connor aus ihrem Leben ausbrechen zu wollen schien. In einer Pressemitteilung zu ihrem neuen Album «Freigeistin» wurde sie wie folgt zitiert: «Ich will wilde Nächte und meine Leichtigkeit zurück, ich will etwas fühlen in einer Welt, die immer stumpfer wird. (...) Meine Sehnsucht nach Aus– und Aufbruch dominiert dieses Album.» Sie brauche ab und an Abstand – auch von ihrem Partner und ihren Kindern.