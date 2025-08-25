Sarah Connor und Anna-Maria Ferchichi geniessen Schwestern-Auszeit

«Traumhafte Zeit in Frankreich»

«Die Sonne, das Meer und die wunderschöne Natur hier werden mir fehlen», blickt Sarah Connor in einem Instagram–Beitrag auf die gemeinsamen Tage zurück. «Es war eine traumhafte Zeit in Frankreich und ich werde so schnell wie möglich wieder kommen.» Aber nun sei ihre Tourpause zu Ende und die Schule in Deutschland gehe wieder los. Sie freue sich auf ihre Heimat Berlin, die nächsten Konzerte und die Vorbereitungen auf die Deutschland–Arena–Tour 2026.