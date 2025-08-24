Sarah Engels: «Das ehrlichste Feedback kriegt man von der Familie»

Feedback von ihrer Familie ist Sarah Engels wichtig

Musik macht Engels heute auf Englisch und auf Deutsch. «Die deutschen Balladen, wo ich meine Emotionen rausbringen kann, da ist es für mich besser auf Deutsch. Aber bei diesem amerikanischen Tanzbaren, was ich auch privat höre, da kann es und muss es eben auch auf Englisch sein», erklärt die 32–Jährige im Interview. Oft holt sie sich auch Rat bei ihrem Mann Julian (32) – denn «das ehrlichste Feedback kriegt man von der Familie».