Sarah Engels schwärmt: «Die ESC-Zeit ist einfach besonders»

Sarah Engels (33) tritt in diesem Jahr für Deutschland beim Eurovision Song Contest an. Schon die letzten Wochen vor dem Finale am 16. Mai in Wien gestalten sich für die Sängerin aufregend.
«Es ist mega intensiv»
Gerade trat sie am Wochenende mit ihrem Song «Fire» bei der grössten ESC–Party in Amsterdam auf. In ihrer Instagram–Story zeigte sie sich wenige Tage danach emotional. «Die ESC–Zeit ist einfach besonders, weil auf einmal ganz Europa zusammenkommt und alle irgendwie dasselbe fühlen», bekundete die einstige «DSDS»–Zweite ihren Followern. «Es ist mega intensiv, emotional und voller Momente, die man so echt nur einmal erlebt. Ich glaube, das werde ich nie vergessen und ist auch, nachdem ich fast 15 Jahre jetzt schon dem Business bin, was sehr sehr besonderes.»
Auf die Fan–Frage, ob sie sich eine Zusammenarbeit mit einem anderen ESC–Künstler vorstellen könne, bekundete sie, die ganze Gruppe sei «reizend» und sie liebe alle. Aber besonders fühle sie sich mit ihren «Girls» Antigoni (30), die für Zypern antritt, und der Bulgarin Darna (27) verbunden.
Geht sie bald auf Tour?
Aber auch jenseits des europäischen Musikwettbewerbs stehen Termine an. Am Samstag ist Sarah Engels bei der FIBO in Köln zu Gast, wo am Nachmittag ein Power–Bauch–Workout mit ihr stattfindet. Und auch Spekulationen um weitere Live–Auftritte heizte sie an. Als in ihrer Instagram–Fragerunde jemand wissen wollte, ob eine Tour in Planung sei, antworte sie geheimnisvoll zu drei Herzchen–Smileys: «Hmmm.»