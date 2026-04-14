Sarah Engels schwärmt: «Die ESC-Zeit ist einfach besonders»

«Es ist mega intensiv»

Gerade trat sie am Wochenende mit ihrem Song «Fire» bei der grössten ESC–Party in Amsterdam auf. In ihrer Instagram–Story zeigte sie sich wenige Tage danach emotional. «Die ESC–Zeit ist einfach besonders, weil auf einmal ganz Europa zusammenkommt und alle irgendwie dasselbe fühlen», bekundete die einstige «DSDS»–Zweite ihren Followern. «Es ist mega intensiv, emotional und voller Momente, die man so echt nur einmal erlebt. Ich glaube, das werde ich nie vergessen und ist auch, nachdem ich fast 15 Jahre jetzt schon dem Business bin, was sehr sehr besonderes.»