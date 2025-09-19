Sarah Engels übernimmt Hauptrolle in «Moulin Rouge! Das Musical»

Sarah Engels (32) feiert ihr Musical–Debüt. Sie hat die Hauptrolle in «Moulin Rouge! Das Musical» ergattert, die Proben begannen bereits Anfang September. Am 13. November steht sie zum ersten Mal in Köln auf der Bühne. Insgesamt wird sie in 15 Shows auftreten.
Die Sängerin verkörpert Satine, Star des legendären Pariser Nachtclubs Moulin Rouge. Sie ist eine starke Frau, die die Bühne liebt, aber auch mit den Schattenseiten des Showlebens zu kämpfen hat. Ihr Leben wird auf den Kopf gestellt, nachdem sie den jungen Schriftsteller Christian kennenlernt.
«Es ist meine Traumrolle»
Engels hat verraten, dass sie grossen Respekt vor der Rolle und dem Musical–Genre hat. «Natürlich liebe ich es auf der Bühne zu stehen und bin im Gesang zu Hause, aber als Satine werde ich jetzt im Schauspiel und Tanz mindestens genauso gefordert», fügt die Sängerin hinzu. Die Rolle der Satine sei aber ihre «absolute Traumrolle» und jeder neue Probentag «bringe neuen Input». «Es ist herausfordernd, aber genau das macht es so besonders», so die Sängerin.
Erfolgreicher Film
Regisseur Baz Luhrmann hat die Vorlage zum Musical im Jahr 2001 inszeniert. Nicole Kidman (58) und Ewan McGregor (54) haben damals die Hauptrollen übernommen. Der Film spielte weltweit 184 Millionen Dollar ein und wurde für acht Oscars nominiert.