Sarah Engels übernimmt Hauptrolle in «Moulin Rouge! Das Musical»

«Es ist meine Traumrolle»

Engels hat verraten, dass sie grossen Respekt vor der Rolle und dem Musical–Genre hat. «Natürlich liebe ich es auf der Bühne zu stehen und bin im Gesang zu Hause, aber als Satine werde ich jetzt im Schauspiel und Tanz mindestens genauso gefordert», fügt die Sängerin hinzu. Die Rolle der Satine sei aber ihre «absolute Traumrolle» und jeder neue Probentag «bringe neuen Input». «Es ist herausfordernd, aber genau das macht es so besonders», so die Sängerin.