Sarah Ferguson löscht Herzogin-Titel aus Social-Media-Account

In einer persönlichen Erklärung teilte Andrew dann am vergangenen Freitag mit: «Mit Zustimmung Seiner Majestät sind wir der Ansicht, dass ich nun einen Schritt weiter gehen muss. Ich werde daher meinen Titel und die mir verliehenen Ehren nicht mehr führen. Wie ich bereits zuvor gesagt habe, weise ich die gegen mich erhobenen Vorwürfe entschieden zurück.» Sein einziger verbliebener Titel, den er damit aktuell noch führt, ist der des Prinzen – der ihm als Sohn einer Königin nicht aberkannt werden kann.