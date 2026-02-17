Sarah Ferguson: Sechs Unternehmen werden geschlossen

Konsequenzen durch den Epstein–Skandal

Die Ex–Frau von Andrew Mountbatten–Windsor (65) war alleinige Geschäftsführerin von S Phoenix Events, Fergie's Farm, La Luna Investments, Solamoon Ltd, Philanthrapreneur Ltd und Planet Partners Productions Ltd. In den vergangenen Monaten sind immer neue Details in dem Skandal ans Licht gekommen, die nicht nur Andrew seine royalen Titel kosteten. Auch «Fergie» darf sich nicht mehr Herzogin nennen und musste ebenfalls die Royal Lodge verlassen, die sie gemeinsam mit ihrem Ex–Mann bewohnte. Auch ihre diversen beruflichen Aktivitäten liegen im Zuge des Epstein–Skandals auf Eis.