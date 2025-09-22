Sarah Ferguson verliert Schirmherrschaft für Kinderhospiz

Jeffrey Epstein war bereits 2008 wegen der Anbahnung sexueller Kontakte mit einer Minderjährigen in Florida verurteilt worden, verbüsste jedoch nur 13 Monate Haft unter grosszügigen Auflagen. Trotz seiner Vorstrafe bewegte er sich weiter im Umfeld von Politik, Wirtschaft und Adel. 2019 wurde er in New York erneut verhaftet – diesmal unter dem Vorwurf, über Jahre hinweg ein weitreichendes Netzwerk zum sexuellen Missbrauch junger Mädchen aufgebaut zu haben. Wenige Wochen später starb er in seiner Gefängniszelle, offiziell durch Suizid.