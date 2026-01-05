Sarah Ferguson: Verzweifelte Weihnachtspost an die Royal Family

Der tiefe Fall von Andrew Mountbatten–Windsor und Sarah Ferguson

Der Skandal um den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953–2019) kostete nicht nur ihren Ex–Mann Andrew Mountbatten–Windsor (65) seine royalen Titel und seinen Wohnsitz Royal Lodge. Nachdem er bereits selbst seinen Herzogtitel niedergelegt hatte, entzog ihm sein Bruder König Charles im Oktober auch noch offiziell die Anrede «His Royal Highness» und den Prinzentitel, nachdem erneut seine früheren Verbindungen zu Epstein, ausgelöst durch die posthume Veröffentlichung der Memoiren von Virginia Giuffre (1983–2025), im Fokus standen. Darin beschreibt sie erneut, als Teenager von Epstein zu sexuellen Handlungen mit Andrew gezwungen worden zu sein. Der einstige Prinz bestreitet die Vorwürfe vehement, hatte jedoch 2022 eine Zivilklage mit Giuffre aussergerichtlich für mehrere Millionen Pfund beigelegt.