Sarah Fergusons neues Kinderbuch erscheint nicht

Ferguson, die laut britischer Berichte auch ihren Fernsehjob verloren haben soll, könnte der «Daily Mail» zufolge womöglich nach Portugal ziehen – in ein Anwesen, das ihrer Tochter Eugenie (35) und deren Ehemann Jack Brooksbank (39) gehören soll. Die frühere Herzogin von York hat in der Vergangenheit betont, sie habe ihre Verbindungen zu Epstein nach dessen Verurteilung abgebrochen. Schon vor vielen Jahren gab Ferguson etwa dem «London Evening Standard» ein Interview, in dem sie die Annahme von 15.000 Pfund von Epstein als «riesigen Fehler» bezeichnete. Sie erklärte damals, sie wolle «nie wieder etwas» mit dem Sexualstraftäter zu tun haben. Doch die «Mail on Sunday» berichtete kürzlich von E–Mails, in denen Ferguson Epstein nur wenige Wochen später als «besten Freund» bezeichnet haben soll.