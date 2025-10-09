Sarah Jessica Parker: Beflügelter Auftritt bei Gala in New York

Sarah Jessica Parker (60) hat einen beflügelten Auftritt hingelegt. Bei der Gala des New York City Ballet am 8. Oktober erschien die Schauspielerin in einem spektakulären Ensemble: Die 60–Jährige posierte in einem cremefarbenen Minikleid mit schwarzem Netzstoff, der in eine lange Schleppe übergeht. Kombiniert wurde das Outfit der niederländischen Designerin Iris van Herpen (41) mit übergrossen Flügeln aus Tüll.