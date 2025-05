Sarah Jessica Parker: Das denkt sie wirklich über Carrie und Big

Der schwere Abschied von Mr. Big

Besonders emotional wurde Parker, als sie über das Ende der Figur in der Fortsetzungsserie «And Just Like That...» sprach. Mr. Bigs plötzlicher Herztod in der ersten Episode der neuen Serie bedeutete nicht nur das Ende einer Ära, sondern auch persönlich einen harten Einschnitt für die Hauptdarstellerin. «Bigs Tod war wirklich, wirklich schwer umzusetzen, sowohl beruflich als auch persönlich», gestand Parker ein. «Das ist nicht nur ein Handlungsstrang. Es ist eine der Hauptadern, ohne die man nur schwer überleben kann.»