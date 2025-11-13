Sarah Jessica Parker erhält Golden-Globe-Ehrenpreis

Sechsfache Golden–Globe–Gewinnerin

Für Parker ist es nicht die erste Begegnung mit den Golden Globes – im Gegenteil. Die Schauspielerin hat bereits sechs der begehrten Trophäen in ihrer Karriere gewonnen. Ihre erste Auszeichnung erhielt sie im Jahr 2000 als beste Hauptdarstellerin in einer Comedy–Serie für ihre legendäre Rolle als Carrie Bradshaw in «Sex and the City». In derselben Kategorie gewann sie fünfmal hintereinander, zuletzt 2004. Zusätzlich wurde sie für ihre Arbeit in «The Family Stone» und «Divorce» nominiert.