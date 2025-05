Sarah Jessica Parker ist verzückt von Jenna Ortegas Kleider-Hommage

Mit John Gallianos Newspaper–Dress von Dior sorgte Parker alias Carrie Bradshaw 2000 für einen der bis heute ikonischsten Modemomente in «Sex and the City». Das mit fiktiven Zeitungsartikeln bedruckte Kleid mit Wasserfallausschnitt, das Galliano ursprünglich für Diors Herbst–/Winterkollektion 2000 entworfen hatte, erlangte durch Bradshaws Auftritt in der Serie Kultstatus. In Staffel 3, Folge 17, von «Sex and the City» trug sie es, als sie Natasha auflauert, um ihre Affäre mit Mr. Big zu gestehen und sich zu entschuldigen. Im zweiten «SATC»–Film schaffte es das Kleid nochmal vor die Kamera.