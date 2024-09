Sarah Kern bestätigt Trennung von Tobias Pankow

Kern lebt aktuell auf Zypern und Malta, Pankow hingegen in Berlin und Brandenburg: «Ich bin nicht in Deutschland, ich erfinde mich neu, deshalb sieht man sich nicht und ich könnte auch nie mit einem Mann zusammenleben», erklärte Kern ihren Followern. Man sei freundschaftlich auseinandergegangen und habe zuvor der Liebe nach einer längeren Pause nach den Dreharbeiten sogar noch eine Chance gegeben. «Nachdem wir schon getrennt waren, nach dem Sommerhaus, hat der Tobi mich nochmal besucht», so Kern weiter. Das endgültige Liebes–Aus sei jedoch unvermeidbar gewesen.