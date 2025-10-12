Sarah Michelle Gellar erinnert an Michelle Trachtenberg

Sarah Michelle Gellar und Michelle Trachtenberg waren nicht nur in «Buffy – Im Bann der Dämonen» gemeinsam zu sehen. Die beiden lernten sich bereits Anfang der 1990er–Jahre am Set der Serie «All My Children» kennen. Gellar schrieb auf Instagram: «Als du 16 wurdest, war es schwer, dich nicht mehr als das kleine Mädchen zu sehen, das ich bei ‹All My Children› kennengelernt hatte. Als du 21 wurdest, musste ich mir selbst beibringen, dich nicht mehr als die kleine Schwester zu sehen.» Sie fügte hinzu: «Ich kann mir nicht vorstellen, wie es mit 40 gewesen wäre. Aber eines weiss ich... Es wäre voller Liebe gewesen. Alles Gute zum Geburtstag, @michelletrachtenberg.»