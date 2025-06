Sarah Michelle Gellar: Kehren im «Buffy»-Reboot tote Figuren zurück?

Totgeglaubte leben länger – das trifft im Fall der Mystery–Serie «Buffy – Im Bann der Dämonen» doppelt und dreifach zu. Die Serie, einst vom inzwischen in Ungnade gefallenen Joss Whedon (61) erschaffen, liess zahlreiche Charaktere aus dem Jenseits zurückkehren und wird bald selbst in Form einer Neuauflage von den TV–Toten auferstehen. Sarah Michelle Gellar (48), die in allen sieben Staffeln die titelgebende Vampir–Killerin mimte, kehrt hierfür in ihre Paraderolle zurück und schürte gegenüber «Vanity Fair» nun die Hoffnung aller Fans, dass es noch zahlreiche weitere Wiedersehen geben wird – mitunter auch von Charakteren, die in der Originalserie bislang als verstorben galten.