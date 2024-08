Sarah und Dominic Harrison: Ihre dritte Tochter ist da

Bereits Mia und Kyla wurden per Kaiserschnitt geholt. In den vergangenen Tagen hatten die Follower bereits fleissig spekuliert, wann Nummer drei kommen werde. Am Montagmorgen meldete sich das aufgeregte Paar dann aus dem Auto: «Heute ist der finale Tag. Wir fahren jetzt ins Krankenhaus.» Einige Stunden später teilten beide am Mittag ein Statement in ihren Storys, untermalt mit Babygeschrei: «Da möchte jemand Hallo sagen. Allen geht es gut und haben es toll überstanden.» Auf ein Bild müssen die Follower vorerst noch warten: «Wir ruhen uns jetzt aus und melden uns später bei euch.»