Sat.1 ersetzt Nachmittags-Kochshows durch «Auf Streife»

Lafer und Kemptner rutschen auf Samstag

«Die Kochshows ,Drei Teller für Lafer‹ und ,Das Schnäppchenmenü› haben unter der Woche am Sat.1–Nachmittag leider nicht den Massengeschmack getroffen», erklärt eine Sat.1–Sprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur spot on news. Ganz von der Bildschirmfläche sollen die beiden Sendungen aber nicht verschwinden. «Für die Fans der Shows haben wir trotzdem eine gute Nachricht: Wir spielen jeweils fünf neue Folgen am Samstag ab 13 Uhr, zunächst ,Drei Teller für Lafer‹ und später dann ,Das Schnäppchenmenü›. Selbstverständlich gibt es die Erstausstrahlungen weiter auf Joyn.»