Satelliteninternet: Starlink bekommt allmählich Konkurrenz

Wer auf dem Land wohnt, kennt das Problem: Wackelige Leitungen, lahmes Internet und keine Aussicht auf Besserung. Der Glasfaserausbau stockt vielerorts, 5G ist oft nur ein leeres Versprechen, und selbst in Grossstädten sind stabile Videoanrufe manchmal Glückssache. Genau hier setzt ein neues Rennen im All an – mit dem Ziel, das Internet unabhängig von Kabeln und Mobilfunkmasten direkt vom Himmel zu liefern. Immer mehr Unternehmen schicken Satelliten ins All, um genau das zu ermöglichen: schnelles Internet für alle.