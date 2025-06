«Scarface»-Star Harris Yulin mit 87 Jahren gestorben

Der am 5. November 1937 in Los Angeles geborene Yulin hat in seiner jahrzehntelangen Laufbahn in über 100 Film– und TV–Produktionen sowie zahlreichen Broadway–Stücken mitgewirkt. 1963 gab er sein Debüt am berühmten New Yorker Musical–Boulevard in «Next Time I'll Sing to You», seinen Durchbruch feierte er jedoch erst 1980 in einer Neuinszenierung von «Watch on the Rhine». Es folgten weitere bedeutende Broadway–Auftritte in «The Visit», «The Diary of Anne Frank», «The Price» und zuletzt 2001 in «Hedda Gabler».