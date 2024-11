Scarlett Johansson wird 40: Furchtlose Ikone Hollywoods

Es musste so kommen. Dass Scarlett Johansson (40) einmal zu den bestbezahlten Schauspielerinnen der Welt gehören würde, war fast vorhersehbar. Ihre Karriere begann früh – und entschlossen. Am 22. November 1984 in New York geboren, besuchte Johansson schon als Kind eine Schauspielschule. Ihre erste Filmrolle erhielt sie mit zehn Jahren in Rob Reiners (77) Komödie «North». Vier Jahre später machte sie an der Seite von Robert Redford (88) in «Der Pferdeflüsterer» von sich reden. Der endgültige Durchbruch folgte 2003 mit Sofia Coppolas (53) «Lost in Translation». Für ihre Rolle erhielt sie im Alter von 19 Jahren eine Golden–Globe–Nominierung und hatte plötzlich alle Augen auf sich.